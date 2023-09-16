На Украине начались протесты против нерациональной растраты бюджетных средств

УНИАН: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Украинское агентство УНИАН сообщило, что в 16 сентября во Львове и Киеве прошли массовые митинги против растраты бюджетных средств с требованием прекратить отмывание денег.

“Во Львове и Киеве сегодня прошел митинг против "растраты бюджетных средств". Протестующие требуют прекратить отмывание денег на тендерах и направить их на нужды ВСУ”, — сообщает агентство.

Отмечается, что протестующие в Киеве потребовали от властей пересмотреть бюджет города и отказаться от “самой новой брусчатки и самых лучших клумб” в столице и выделить больше средств ВСУ.

Напомним, недавно украинский политолог Олег Соскин заявлял, что киевский режим не справляется с огромными потерями на поле боя из-за повальной коррупции в Минздраве. По его словам, раненые бойцы просто не успевают доехать до госпиталя из-за отсутствия базовых медикаментов и перевязочного материала.

Польский журналист Лукаш Важеха недавно отметил, что Украину в ближайшее время не примут в Евросоюз из-за разгула коррупции во всех государственных институтах и открытой дискриминации части собственного населения.