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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 16:23

Губернатор Гладков: ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Долгое

В результате атаки повреждена водонапорная башня, пострадавших нет
Сергей ЧИКОВ
Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара украинского беспилотника в селе Долгое в Валуйском городском округе была повреждена водонапорная башня, пострадавших среди мирных жителей нет.

“Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ремонту поврежденных объектов.

Напомним, ранее украинские войска обстреляли село Плехово в Суджанском районе Курской области. По данным главы региона Романа Старовойта, в результате обстрела погиб один мирный житель.