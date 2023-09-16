Губернатор Гладков: ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Долгое

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате удара украинского беспилотника в селе Долгое в Валуйском городском округе была повреждена водонапорная башня, пострадавших среди мирных жителей нет.

“Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ремонту поврежденных объектов.

Напомним, ранее украинские войска обстреляли село Плехово в Суджанском районе Курской области. По данным главы региона Романа Старовойта, в результате обстрела погиб один мирный житель.