Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ Фото: REUTERS

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что военный блок НАТО может ввести свои войска на Украину из-за провалов украинских войск в ходе летнего наступления.

“Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева”, — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макговерн добавил, что для спасения киевского режима Вашингтон рассматривает еще один вариант — передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS с радиусом применения до 300 километров.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине уже не поможет спасти ВСУ от разгрома.

По мнению военного эксперта Франца Штефана Гади, украинские войска уже почти полностью исчерпали свои резервы и вскоре будут вынуждены прекратить широкомасштабное наступление.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин отметил, что президента Украины Владимира Зеленского вместе с его правительством просто уничтожат, если общественности станут известны огромные потери ВСУ в ходе конфликта.