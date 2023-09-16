Появилось видео крушения самолета во время тренировочных полетов в Италии

Появилось видео крушения самолета в Италии во время тренировочных полетов Фото: стоп-кадр видео очевидца

Газета La Stampa сообщила, что во время тренировочного полета неподалеку от Турина потерпел крушение самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. В сети уже появилось видео авиакатастрофы.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как один из истребителей пилотажной группы начинает снижение и за секунду до столкновения с землей летчик катапультируется. Как сообщают местные СМИ, самолет во время падения задел автомобиль, в котором находилась семья. От ожогов погибла 5-летняя девочка.

По данным La Stampa, пилотажная группа готовилась к авиашоу, запланированному на 17 сентября. Издание уточняет, что самолет упал на взлетно-посадочную полосу недалеко от аэродрома. На данный момент информации о состоянии летчика нет.

Напомним, в марте 2023 года два самолета ВВС Италии столкнулись во время учений неподалеку от Рима. В результате столкновения один истребитель упал на жилое здание, а другой разбился в поле, оба пилота погибли в той авиакатастрофе.