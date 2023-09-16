Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября в Москве

Прощание с актером Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября в “театре на Юго-Западе” в Москве.

“Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе”, — сообщает РИА Новости со ссылкой на директора актера.

Напомним, 16 сентября Вячеслав Гришечкин умер от проблем сердцем. За неделю до этого 61-летний актер попал в больницу, однако накануне ему стало слишком плохо и сердце не выдержало.

Многие помнят Вячеслава Гришечкина по роли полковника Староконя в популярном сериале “Солдаты”, однако за свою долгую актерскую карьеру он успел сыграть более 170 ролей в различных фильмах и сериалах.

В последние годы Гришечкин играл в “Театре на Юго-Западе” и проводил курсы актерского мастерства в университете “Синергия”, а также выступал в воинских частях в рамках благотворительного движения “Артисты воинам России”.