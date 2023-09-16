Адмирал Бауэр: запросы Украины по оружию превышают возможности стран НАТО

Адмирал Бауэр: запросы Украины по оружию превышают возможности НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что оборонная промышленность стран Североатлантического альянса не способна удовлетворить потребности Украины по оружию и боеприпасам.

“Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны… Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей”, — сказал военный на пресс-конференции 16 сентября в Осло.

Бауэр отметил, что союзникам киевского режима в вопросе поставок боеприпасов на Украину необходимо постоянно задумываться о рисках для собственной безопасности и безопасности военного блока НАТО.

Также он уточнил, что медленный темп наступления ВСУ связан не с дефицитом боеприпасов у украинских войск, а с высокой плотностью минирования линии обороны ВС РФ и в целом сложной ситуацией на поле боя.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что украинские войска в ходе летнего наступления не добились успехов ни на одном направлении, потеряв при этом более 71 тысячи военнослужащих и около 18 тысяч бронемашин различных типов.