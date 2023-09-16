Вице-премьер Стефанишина: Киев не ожидал жесткой риторики Польши по экспорту зерна Фото: REUTERS

В Киеве не ожидали столь жесткой риторики со стороны Польши по вопросу экспорта зерна, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире украинского телеканала.

«Конечно, это для нас очень неожиданно. Такая жесткая риторика польской стороны», - подчеркнула Стефанишина.

Чиновница заявила, что «манипуляции и шантаж», связанные с экспортом украинского зерна, очень чувствительны.

По ее словам, у Киева нет других способов вывозить сельскохозяйственную продукцию, кроме как через страны ЕС.

Кроме того, Стефанишина признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке.

Как писал сайт KP.RU, 15 сентября стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза.

В ответ премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что власти страны введут запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение ЕК.

Также Венгрия и Словакия вводят запрет на ввоз зерна с Украины несмотря на отказ ЕК продлить эмбарго.