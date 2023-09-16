Губернатор Гладков: ВСУ обстреляло Шебекино, ранен один человек Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате мужчина получил осколочные ранения.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась», - написал Гладков.

Глава региона добавил, что есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.

Он уточнил, что осколками снарядов посекло 3 машины, две фуры и газель.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Вячеслав Гладков опубликовал статистику по атакам приграничных районов Белгородской области за 15 сентября.

ВСУ обстреливали регион из артиллерии и минометов, атаковали при помощи БПЛА. Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений не имелось.

Напомним, в начале июля Гладков сообщал, что большая часть предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже возобновили свою работу после повреждений при обстрелах со стороны ВСУ.