ВС РФ нанесли ракетный удар по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВС РФ нанесли ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу, об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

«16 сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков», - заявил Лебедев.

Он пояснил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, и зафиксированы «прилеты» в бронетанковом заводе, на ремонтной базе.

Подпольщик отметил, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Активист добавил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов».

Как писал сайт KP.RU, днем в субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы, об этом в сообщил мэр города Игорь Терехов. Других подробностей украинский чиновник не уточнял.

Напомним, 17 июня стало известно, что с помощью данных от подпольщиков в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ.

Лебедев отмечал, что в ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева, его вели, его ждали, его уничтожили.

Он уточнял, что жители Николаева сообщали, что на бронетанковом заводе продолжается работа по дооснащению активной броней танков Leopard, далее они следуют на фронт.

В марте благодаря переданным подпольщиками координатам Вооруженные силы России смогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве.