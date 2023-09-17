Секретарь СНБО Данилов выдвинул новые требования Западу из-за провала на фронте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне провала ВСУ на фронте опубликовал статью под названием «Стратегическая точка перелома», в которой рекомендовал Западу, как «по-настоящему» нужно помогать Киеву.

«Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение… - ложна в основе», - пишет Данилов.

По его словам, в западных СМИ появились публикации, что «оптимизм по поводу успеха Украины» начал ослабевать; контрнаступление провалилось; боеспособность ВСУ угасает; ВСУ не сможет «освободить» территории; Украина не выдержит длительный конфликт; ресурсы России безграничны, а также, что лучше быстро прекратить конфликт, пусть Россия и сохранит занятые территории.

Секретарь выразил свое мнение заимствованным у журнала Foreign Affairs определением, что это угрожает Украине «медленным распутыванием тщательно сплетённой сети иностранной помощи».

Далее Данилов озвучил ряд требований Киева к западным кураторам.

Он потребовал «сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность», «учитывая избирательные политические циклы... в Европе и США... шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве».

Затем чиновник заявил о необходимости разработки и реализации комплекса мер по нивелированию «усталости от войны».

Следующим его требованием стала, «перепланировка совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира..., имея в виду их возможный долгосрочный характер».

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих.

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет. Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов. Есть большие потери – с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек», – сказал глава государства.

Президент России отметил, что ВСУ потеряли в ходе наступления 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов наступления ВСУ, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

Глава государства добавил, что не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

Напомним, так называемое украинское «контрнаступление» началось еще 4 июня текущего года.