Набережные в центре Москвы временно перекроют из-за марафона Фото: Telegram-канал Спорт48

В связи с проведением юбилейного десятого Московского марафона набережные в центре Москвы временно перекроют 17 сентября с 07.00 до 17.00, об этом сообщил портал мэра столицы.

Отмечалось, что в указанный промежуток времени будут периодически перекрывать некоторые набережные, улицы, бульвары, мосты, площади, переулки, проезды, а также Октябрьский тоннель.

Помимо этого, с 00:01 до окончания марафона на этих участках будет запрещена парковка.

По данным портала, движение ограничат на Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской и некоторых других набережных Москвы.

Как писал сайт KP.RU, Московский марафон пройдет в столице 17 сентября и по традиции, это будет самый массовый забег России и главный марафон страны. Его участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице и Театральному проезду.

За это время они смогут увидеть всемирно известные достопримечательности города: небоскребы Москва-Сити, Белый Дом, четыре сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.

Помимо забегов на 42,2 километра и 10 километров, в рамках марафона традиционно проходит ряд спортивных мероприятий: корпоративная эстафета, заезд на хендбайках и гоночных колясках.

В Московском марафоне принимают участие, как профессиональные бегуны, так и просто любители.