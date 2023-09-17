G1: В бразильской Амазонии рухнул легкомоторный самолет, погибли 12 человек Фото: Люба Островская/ТАСС

Легкомоторный самолет Embraer 110 разбился в муниципалитете Барселуш бразильского штата Амазонас, погибли 12 человек, находившихся на его борту, об этом сообщил портал G1.

«Небольшой самолет разбился в Барселуше (в центральной части Амазонаса) в субботу днем. По данным правительства Амазонаса, погибло 12 человек», - говорится в публикации.

По данным портала, в министерстве гражданской обороны штата сообщили, что готовят команду к отправке в район крушения.

Как писал сайт KP.RU, 16 сентября газета La Stampa сообщила, что во время тренировочного полета неподалеку от Турина потерпел крушение самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцем, видно, как один из истребителей пилотажной группы начинает снижение и за секунду до столкновения с землей летчик катапультируется.

По данным местных СМИ, самолет во время падения задел автомобиль, в котором находилась семья. От ожогов погибла 5-летняя девочка.