Минобороны РФ: В Крыму средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
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Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма.
«17 сентября около 1.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в публикации.
Ведомство уточнило, что дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа у западного побережья полуострова Крым.
Как писал сайт KP.RU, 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севморзавод пострадало 24 человека, у четверых состояние средней тяжести.
Он уточнил, что в результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых состояние средней степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
Ранее Развожаев сообщал, что в районе Южной бухты пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работали все необходимые спецслужбы. Пожару был присвоен 4 класс.