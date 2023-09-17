Минобороны РФ: В Крыму средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ Фото: REUTERS

Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма.

«17 сентября около 1.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в публикации.

Ведомство уточнило, что дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа у западного побережья полуострова Крым.

Как писал сайт KP.RU, 13 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севморзавод пострадало 24 человека, у четверых состояние средней тяжести.

Он уточнил, что в результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых состояние средней степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Ранее Развожаев сообщал, что в районе Южной бухты пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работали все необходимые спецслужбы. Пожару был присвоен 4 класс.