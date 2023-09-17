В аэропортах Москвы задержано более 30 рейсов, девять отменены Фото: Алексей БУЛАТОВ

По меньшей мере 31 рейс задержан в аэропортах Москвы, ещё девять отменены, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Более 30 авиарейсов задержаны и еще девять отменены в трех столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Отмечалось, что во «Внуково» задержаны 11 рейсов и шесть отменены, в «Домодедово» задержали восемь рейсов и три отменили, в «Шереметьево» были задержаны не менее десяти авиарейсов.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области системой ПВО сбит украинский беспилотник, летевший на Москву.

Он подчеркнул, что сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. Мэр отметил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.