Минобороны Польши планирует учения на новых танках К2 у границы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство национальной обороны Польши проведет в воскресенье, 17 сентября, у границы с Россией учения «Осенний огонь» с использованием приобретенной у США и Южной Кореи военной техники, об этом сообщили на сайте польского правительства.

Маневры будут проводится на полигоне в городе Бемово-Писке в 80 километрах от границы с Калининградской областью.

«Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», - сообщили власти.

Отмечалось, что на полигоне задействуют танки Abrams и новые корейские K2, системы HIMARS и HIBNERYT, противоракетный комплекс POPRAD, САУ KRAB, K9, бронетранспортеры ROSOMAK и BORSUK, спецроботы LRR i Talon, беспилотники FlyEye.

Как писал сайт KP.RU, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в 2024 году Североатлантический альянс проведет крупнейшие в своей истории военные учения после Холодной войны.

Он сообщил, что в 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после Холодной войны - Steadfast Defender («Стойкий защитник»). По его словам, в военных маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих из Германии, Польши, стран Балтии и других членов альянса.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе впервые после окончания Холодной войны принят новый План действий против гипотетических угроз со стороны России. Фактически — это план полномасштабной войны в Европе.

США накачивают союзников своим оружием, давая возможность американскому военпрому получать гигантские сверхприбыли, а заодно – надолго привязывают европейские армии к своей оборонке.