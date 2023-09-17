Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Западные СМИ молчат об Украине из-за поражения ВСУ Фото: Александр КОЦ

Новости о ситуации на Украине в западных СМИ иссякли из-за побед России на поле боя, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса», - подчеркнул эксперт.

Экс-аналитик связал это с тем, что дела у Киева идут не очень хорошо, а ВСУ несут большие потери и терпят поражение.

По словам Джонсона, страны НАТО начинают дистанцироваться от Украины и сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих.

Он уточнил, что Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет. Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов. Есть большие потери – с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек.

Президент России отметил, что ВСУ потеряли в ходе наступления 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

Ранее Путин заявил об отсутствии результатов наступления ВСУ, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.