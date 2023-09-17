Губернатор Клычков: В Орле на нежилой объект упал беспилотник Фото: REUTERS

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что в городе Орел беспилотник упал на нежилой объект, пострадавших нет.

«Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе», - написал Клычков.

Глава региона добавил, что место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия.

Губернатор отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, ночью 30 августа в Орловской области средства ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Клычков заявил, что над территорией Орловской области сбиты два БПЛА. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

Отмечалось, что все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности. Ранее о признаках работы ПВО писали очевидцы в соцсетях.

Напомним, что ночью 17 сентября в небе над Московской областью было сбито три украинских беспилотника.