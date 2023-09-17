Воздушная тревога звучит в Киеве и еще десяти регионах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствовал сервис оповещения населения.

Кроме того, сигнал тревоги звучал и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, днем в субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Других подробностей украинский чиновник не уточнял.

Позже от координатора николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу.

Отмечалось, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.