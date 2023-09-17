Политолог Сато: В Киеве скрывают данные о численности населения Украины Фото: REUTERS

Киев скрывает данные о численности населения Украины, при этом как народ украинцы находятся «под угрозой исчезновения», заявил бывший главный аналитик МИД Японии Досися Масару Сато.

В возрасте 94 лет умер Николай Добронравов, знаменитый поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой. Николай Добронравов скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

ВС РФ нанесли удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

Подпольщик отметил, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Глава КНДР Ким Чен Ын, находящийся в России, похоже, доволен визитом, заявил посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

При этом дипломат уточнил, что визит пока еще не закончился, он еще продолжается.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате один мужчина получил осколочные ранения.

Российские военные сорвали и отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском районе силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник, летевший к Москве.

Ранее глава города сообщал, что в городском округе Истра также был сбит беспилотник ВСУ.