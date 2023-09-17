Daily Mail: Белый дом изменил стенограмму выступления Байдена про рабочих в США

Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США Фото: REUTERS

Белый дом внес правки в стенограмму выступления президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, в ходе которого шла речь об уровне безработицы среди афроамериканской и латиноамериканской части населения. Изменение в речи американского президента заметил британский таблоид Daily Mail.

В своем выступлении в Мэриленде Байден хвалился, что когда-то заставил крупные корпорации платить государству "справедливую долю налогов". Он также рассказал о своем успехе в создании 13 миллионов рабочих мест в Штатах. Но затем президент США намекнул на необразованность афроамериканской и латиноамериканской части населения своей страны.

"Мы можем наблюдать рекордно низкий уровень безработицы в стране, и особенно - я делал упор на это всю свою карьеру - особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов об окончании средней школы", - приводит британский таблоид слова Байдена.

Но в официальной стенограмме эта часть текста чуть изменена - в нее добавлен союз "и", который разделяет афроамериканцев и латиноамериканцев от той части, в которой говорится о населении без дипломов.

Ранее KP.RU писал, что в США вышла новая книга о Джо Байдене, в которой говорится, что американский президент может снять свою кандидатуру с выборов из-за преклонного возраста.