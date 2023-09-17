Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром 17 сентября

Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах утром 17 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

По меньшей мере 31 авиарейс задержан в аэропортах Москвы утром в воскресенье, 17 сентября. Еще шесть рейсов отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

По состоянию на 7:32 утра по московскому времени, в аэропорту "Шереметьево" задержаны семь рейсов, в "Домодедово" - 19 рейсов задержано и один отменен, а информационное табло во "Внуково" показывает отмену пяти рейсов, а также задержку пяти перелетов.

Ранее KP.RU писал, что согласно данным Министерства обороны РФ, в Домодедовском районе Московской области ранним утром 17 сентября был уничтожен украинский беспилотник.

Вражеские беспилотники самолетного типа были также сбиты силами ПВО Раменском районе и в городском округе Истра. Оба беспилотника летели по направлению к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.