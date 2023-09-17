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НовостиВ мире17 сентября 2023 5:06

В Германии пристыдили Шольца за отказ пожать руку Лаврову

Focus: Шольц проявил слабость, не став пожимать руку Лаврову на саммите G20
Дарья ЧИПУРНАЯ
Шольца раскритиковали в Германии за отказ пожать руку главе МИД РФ Сергею Лаврову

Шольца раскритиковали в Германии за отказ пожать руку главе МИД РФ Сергею Лаврову

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц проявил слабость, отказавшись пожимать руку министру иностранных дел России Сергей Лаврову на прошедшем саммите G20 в Нью-Дели. Об этом говорится в статье обозревателя Ульриха Райтца для немецкого издания Focus.

По мнению Райтца, отказ Шольца и главы МИД Аннелены Бербок от рукопожатия с Лавровым говорит о стремлении Берлина выставить Москву изолированной.

"Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать", - пишет немецкий обозреватель.

В материале немецкого издания также сказано, что подобная "глупая политика слабаков" Бундестага ни к чему не приведет, и ярким примером тому служит сотрудничество России и БРИКС.

Райтц также отметил, что поведение Шольца и Бербок является противоположностью дипломатии, выразив мнение, что их долг на самом деле - это поиск "взаимопонимания с русскими".

Напомним, саммит "Большой двадцатки" прошел в Индии с 9 по 10 сентября. Россию на форуме представлял глава МИД Сергей Лавров. Глава дипведомства оценил итоги саммита в положительном ключе, отметив, что Западу не удалось украинизировать повестку. С выводами Лаврова по саммиту G20 в Нью-Дели более подробно можно ознакомиться в материале KP.RU.