Росавиация: аэропорты Москвы и "Жуковский" работают в штатном режиме

Росавиация сообщила, что аэропорты Москвы и "Жуковский" работают в штатном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичные аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также аэропорт "Жуковский" работают в штатном режиме по состоянию на 8:30 по московскому времени 17 сентября. Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве заявили, что рано утром в воскресенье полеты в аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" были временно ограничены в целях безопасности. Одно воздушное судно также ушло на запасной аэропорт.

Ранее KP.RU писал о задержке по меньшей мере 31 авиарейса в трех столичных аэропортах. Еще шесть рейсов были отменены.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что утром 17 сентября в Домодедовском районе Московской области был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат.

Известно также, что силами ПВО были сбиты вражеские дроны в Раменском районе и в городском округе Истра. Оба БПЛА направляли в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших и каких-либо разрушений.