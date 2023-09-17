В турецком Измире пожарный вертолет упал в водохранилище при сборке воды

В Измире тушивший пожары вертолет врезался в плотину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В турецкой провинции Измир пожарный вертолет упал в водохранилище. Об инциденте сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы на странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным министра, пожарный вертолет набирал воду в водохранилище Тахталы, чтобы затем приступить к тушению лесного пожара в районе Мендерес. Однако 16 сентября в 23:53 по местному времени (совпадает с московским) связь с экипажем прервалась.

После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение, врезавшись в плотину. Одного члена экипажа спасли, поиски еще трех продолжаются. Турецкий министр Юмаклы добавил, что в поисково-спасательной операции задействованы береговая охрана, полиция, а также управление по ликвидации стихийных бедствий.

Отметим, что Россия оказывала помощь Турции не только при последствиях разрушительных землетрясений в 2023 году, но и в тушении природных пожаров. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за присланные самолеты. Учитывая их эффективность, Анкара попросила Москву увеличить число бортов для борьбы с лесными пожарами.