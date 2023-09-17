Вильфанд рассказал, когда в Центральную часть России вернется летняя погода

Вильфанд пообещал летнюю погоду в Центральной части России Фото: Shutterstock

В Центральной части России на следующей неделе ожидается летняя погода с температурой до 25 градусов. Об этом 17 сентября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды", - сказал Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

По данным синоптика, во всей части Центральной России температура поднимется на пять-шесть градусов выше нормы. Такая погода характерна для третьей декады августа. На севере европейской части России погода также повысится на три градуса выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что согласно прогнозам Вильфанда, на следующей неделе с 18 по 24 сентября в Москве и области ожидается нетипичная для сентября погодная аномалия, которая проявится в потеплении до плюс 23 градусов. Не исключены кратковременные осадки среди недели.