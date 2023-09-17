Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 сентября 2023 8:05

Пашинян раскрыл содержание письма Путину

Пашинян: в письме Путину я изложил позицию Еревана по ситуации в регионе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в своем письме президенту России Владимиру Путину изложил позицию Еревана по текущей обстановке в регионе.

Пашинян во время общения с репортерами на избирательном участке в Ереване сообщил, что в своем письме Путину изложин оценку ситуации со стороны Армении.

"То, что я представил во время наших семи-восьми встреч в этом году", - сказал премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван больше не считает Москву гарантом своей безопасности, а российские миротворцы якобы "не справились со своей задачей" в Нагорном Карабахе, указав на проблемы с закрытием Лачинского коридора.

Напомним, 12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном и получил от него развернутое письмо. После Путин обсудил развитие отношений России и Армении на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.