Пашинян раскрыл содержание письма Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в своем письме президенту России Владимиру Путину изложил позицию Еревана по текущей обстановке в регионе.

Пашинян во время общения с репортерами на избирательном участке в Ереване сообщил, что в своем письме Путину изложин оценку ситуации со стороны Армении.

"То, что я представил во время наших семи-восьми встреч в этом году", - сказал премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян сообщил, что Ереван больше не считает Москву гарантом своей безопасности, а российские миротворцы якобы "не справились со своей задачей" в Нагорном Карабахе, указав на проблемы с закрытием Лачинского коридора.

Напомним, 12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном и получил от него развернутое письмо. После Путин обсудил развитие отношений России и Армении на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.