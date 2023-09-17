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НовостиВ мире17 сентября 2023 8:33

Пашинян: Армения не меняет внешнеполитический вектор

Он заявил, что не собирается на встрече с Алиевым подписывать какие-либо документы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пашинян: Армения не меняет внешнеполитический вектор

Пашинян: Армения не меняет внешнеполитический вектор

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии каких-либо изменений во внешнеполитическом векторе республики, отметив, что политика властей ориентирована на интересы страны.

«Внешняя политика Армении прозрачна. Армения не может изменить вектор своей внешней политики в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами», - заявил глава армянского правительства.

Пашинян также сообщил, что не собирается на встрече в Гранаде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписывать какие-либо документы, выразив надежду, что в ходе «интенсивных» переговоров найдется решение проблемы.

Напомним, накануне Пашинян заявил, что Ереван больше не считает Москву гарантом безопасности, указав на попытки Армении «максимально снизить зависимость от других», а также намерения получить «независимую, суверенную страну».