Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ Фото: REUTERS

Западные страны помогают украинским войскам наносить дальнобойные удары. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, отметив, что при нанесении дальнобойных ударов ВСУ используют британские и американские беспилотные, а также пилотируемые системы разведки.

«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения … используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», - заявил экс-советник Пентагона.

Макгрегор отметил, что в США стараются скрыть такие данные от американских граждан. По его словам, администрация американского президента не честна с американцами.

Напомним, Макгрегор заявил, что украинские войска были вынуждены перейти к тактике дальнобойных ударов из-за огромных потерь. По его словам, новая тактика ВСУ вынудит российскую армию нанести поражение Киеву без компромиссов.