Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 сентября 2023 9:05

Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

По словам Макгрегора, администрация президента США не честна с американцами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

Макгрегор: разведка Запада координирует дальнобойные удары ВСУ

Фото: REUTERS

Западные страны помогают украинским войскам наносить дальнобойные удары. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, отметив, что при нанесении дальнобойных ударов ВСУ используют британские и американские беспилотные, а также пилотируемые системы разведки.

«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения … используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», - заявил экс-советник Пентагона.

Макгрегор отметил, что в США стараются скрыть такие данные от американских граждан. По его словам, администрация американского президента не честна с американцами.

Напомним, Макгрегор заявил, что украинские войска были вынуждены перейти к тактике дальнобойных ударов из-за огромных потерь. По его словам, новая тактика ВСУ вынудит российскую армию нанести поражение Киеву без компромиссов.