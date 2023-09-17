В Германии 26 полицейских пострадали в результате беспорядков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столкновения между противниками и сторонниками правительства Эритреи вспыхнули в немецком Штутгарте в субботу, 16 сентября, в результате чего пострадали 26 полицейских. Об этом сообщает местная полиция.

Как сообщается, столкновения начались в ходе культурного фестиваля, на который пришли примерно 200 человек. Организатором стала близкая к властям Эритреи организация. Вечером, после окончания мероприятия, возобновившиеся беспорядки привели к серьезным перебоям в работе общественного транспорта.

«Ни масштабы, ни интенсивность насилия не были очевидными заранее … К сожалению, у нас 26 раненых, которым я желаю скорейшего выздоровления», - сказал вице-президент местной полиции Карстен Хёфлер.

Напомним, в июле этого года 22 полицейских получили травмы в ходе беспорядков во время организованного Центральным советом эритрейцев в ФРГ фестиваля.