Пропавшую 30 лет назад девочку снова ищут в Калмыкии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии начали поиски жительницы совхоза, которая пропала 30 лет назад. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Калмыкия.

Магомедова Зульпият Шиябдиновна проживала в совхозе «Вознесенский» в Целинном районе вместе со своей матерью и ее сожителем. В феврале 1993 года, когда ей было 13 лет, в доме, где жила семья, нашли тело ее матери. В километре было обнаружено и тело сожителя женщины. Девочку так и не смогли отыскать. Следователи полагают, что после убийств злоумышленник похитил школьницу.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Убийство», которое так и не было раскрыто. Как сообщается, правоохранительные органы вновь приступили к его расследованию.