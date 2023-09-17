The Telegraph: в ряды ВСУ приходят все менее подготовленные новобранцы

В ряды ВСУ поступают все менее подготовленные новобранцы Фото: REUTERS

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополняют все менее подготовленные и мотивированные бойцы. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, сославшись на украинского офицера.

В материале сказано, что одна из рот ВСУ понесла потери, когда пыталась атаковать по минным полям против "хорошо засевших защитников без прикрытия с воздуха". Со слов украинского офицера, пришедшие на смену погибшим новобранцы были без такой же подготовки и мотивации. В статье также говорится, что в будущем конфликт окажет колоссальное давление на сократившуюся часть украинского населения.

Ранее бывший представитель разведки США Тони Шаффер заявил, что в ВСУ не осталось опытных бойцов, а украинский президент Владимир Зеленский приказывает мобилизовывать стариков и подростков, которые непригодны к службе.

Экс-советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин, в свою очередь, заявил, что массовая мобилизация на Украине привела к национальной катастрофе в стране.