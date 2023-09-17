Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 сентября 2023 11:06

The Telegraph: в ряды ВСУ приходят все менее подготовленные новобранцы

Конфликт окажет колоссальное давление на уже сократившееся население Украины, говорится в статье
Дарья ЧИПУРНАЯ
В ряды ВСУ поступают все менее подготовленные новобранцы

В ряды ВСУ поступают все менее подготовленные новобранцы

Фото: REUTERS

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополняют все менее подготовленные и мотивированные бойцы. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, сославшись на украинского офицера.

В материале сказано, что одна из рот ВСУ понесла потери, когда пыталась атаковать по минным полям против "хорошо засевших защитников без прикрытия с воздуха". Со слов украинского офицера, пришедшие на смену погибшим новобранцы были без такой же подготовки и мотивации. В статье также говорится, что в будущем конфликт окажет колоссальное давление на сократившуюся часть украинского населения.

Ранее бывший представитель разведки США Тони Шаффер заявил, что в ВСУ не осталось опытных бойцов, а украинский президент Владимир Зеленский приказывает мобилизовывать стариков и подростков, которые непригодны к службе.

Экс-советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин, в свою очередь, заявил, что массовая мобилизация на Украине привела к национальной катастрофе в стране.