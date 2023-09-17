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НовостиОбщество17 сентября 2023 11:30

Минприроды: авиасообщение между РФ и КНДР скоро полноценно заработает

На данный момент авиасообщение между двумя странами работает в пробном режиме
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минприроды: авиасообщение между РФ и КНДР скоро полноценно заработает

Минприроды: авиасообщение между РФ и КНДР скоро полноценно заработает

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиасообщение между Россией и Северной Кореей на данный момент работает в пробном режиме, однако в скором времени оно сможет функционировать полноценно. Такое заявление в воскресенье, 17 сентября, сделал глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр заявил, что без авиасообщения жить невозможно, отметив, что коллеги из ведомства «сделали все для того, чтобы оно появилось».

«Оно сейчас работает в пробном режиме. Но мы уверены, что в ближайшее время оно может полноценно функционировать», - сказал глава ведомства.

Напомним, накануне с визитом в Россию прибыл глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который обсудил вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.