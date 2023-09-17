"Такие известия под ночь ни к чему": близкие Александры Пахмутовой сообщили ей о смерти мужа лишь спустя 12 часов

Пахмутовой сказали о смерти мужа лишь через 12 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советский и российский композитор Александра Пахмутова узнала о смерти супруга поэта-песенника Николая Добронравова не сразу. Окружение прославленного композитора сообщило ей трагичную новость лишь спустя 12 часов, передает сайт mk.ru.

Добронравов скончался после продолжительной болезни на 95-м году жизни в реанимации одной из столичных клиник в 20:00 по московскому времени. Пахмутовой, которой 93 года, решили не сообщать печальные известия под ночь. В таком солидном возрасте нужно беречь нервы.

"Александру Николаевну действительно решили не тревожить под вечер... Такие известия под ночь ей ни к чему", - сообщил источник.

Пахмутова узнала о смерти Добронравова, с которым прожила душа в душу 70 лет, только утром 17 сентября.

Известно, что похороны Николая Добронравова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата прощания и похорон пока не объявлены.

Напомним, Николай Добронравов вместе со своей супругой Александрой Пахмутовой создали множество бессмертных хитов. Среди них "Трус не играет в хоккей", "Птица счастья", "Команда молодости нашей", а также "Главное, ребята, сердцем не стареть" и многие другие. О подробностях биографии легендарного поэта можно почитать в материале KP.RU.