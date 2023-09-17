В России выросло число граждан, живущих в одиночестве Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на данные Всероссийской переписи населения 2021 года.

Как уточняется, данная тенденция растет. Так в 1994 году одиночки составляли 19,4% домохозяйств, в 2015 году их доля выросла до 30,6%, а в 2021 году - уже 41,8% или 27,6 млн.

Напомним, ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объяснил постепенный рост числа лиц, выбирающих образ жизни одиночки, указав на социально-экономические факторы.

По его словам, современные граждане начинают воспринимать семью, как дополнительные обременения, а детей рассматривают долговременной статьей расходов. Кроме того, не спешить с семейной жизнью толкает долгая учеба, а также необходимость изрядно потрудиться, прежде чем наступит стабильность.