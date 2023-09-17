Взрыв произошел в Очакове Николаевской области Украины Фото: REUTERS

В воскресенье, 17 сентября, в Очакове Николаевской области Украины прозвучал взрыв. Об этом проинформировало местное издание «Думская».

В Николаевской области звучат сигналы воздушной тревоги.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области. Местные власти уточнили, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Во всех регионах Украины тогда был объявлен режим воздушной тревоги.

Днем ранее взрывы прогремели в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал местных жителей быть осторожными и не выходить из укрытий.