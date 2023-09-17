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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 12:20

Умер экс-глава Херсонской администрации Лагута

Украинские СМИ заявляют, что бывший губернатор покончил с собой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Умер экс-глава Херсонской администрации Лагута

Умер экс-глава Херсонской администрации Лагута

Фото: Википедия

Умер Геннадий Лагута, который до июля 2022 года занимал должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил нынешний глава военной администрации Александр Прокудин.

«Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута», - заявил глава администрации в своем Telegram-канале.

Тем временем украинское издание «Страна» заявило, что бывший губернатор покончил с собой. По данным издания, на экс-главу региона возлагали ответственность за то, что часть Херсонской области перешла под контроль Вооруженных сил (ВС) России.

Официально обвинений чиновнику не предъявлялось, однако в феврале этого года Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Лагуту в мошенничестве, а также подделке документов. Как отмечалось, все это было связано с присвоением автомобиля, который был получен для служебных нужд.