Синоптики пообещали жителям Москвы рекордную жару в конце следующей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синоптики рассказали, что погода будет радовать жителей Москвы как минимум до 25 сентября, в том числе и ближайшую неделю, включая выходные. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в пятницу, 22 сентября, стоит ждать рекордных +26 градусов.

Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в конце следующей недели будет выше климатической нормы на 5 - 6 градусов, а в пятницу, 22 сентября, окажется на грани абсолютного рекорда за все 140 лет метеонаблюдений. На данный момент максимум для 22 сентября +26,1 градуса. Этот рекорд держится пять лет с 2018 году. Отмечается, что сентябрь 2022 года по средней температуре на полтора градуса теплее, чем обычно.

Как рассказал ранее Вильфанд, на следующей неделе во всей части Центральной России температура поднимется на пять-шесть градусов выше нормы. По его словам, такая погода характерна для третьей декады августа. На севере европейской части температура также повысится на три градуса выше нормы.