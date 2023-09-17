Журналист Эверт: Германия не должна выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такого мнения придерживается шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

«Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину. Германии стоит от этого отказаться», – заявил Эверт в эфире радио Deutschlandfunk.

Журналист пояснил, что даже в таком критическом состоянии, в котором в настоящее время находится Украина, она должна думать о том, чтобы обеспечивать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Европы депортировать на родину мужчин-украинцев призывного возраста. С такой просьбой Киев, в том числе, обратился к Польше и Молдавии.

Издание Rzeczpospolita сообщило, что власти Польши уже начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции.