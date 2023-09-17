Восемь человек пострадали при аварии на аттракционе на Октоберфесте в Мюнхене Фото: REUTERS

На площадке Октоберфеста в немецком Мюнхене восемь человек получили травмы в результате столкновения двух вагонеток на американских горках. Об этом сообщает издание Bild.

Как передает издание, инцидент произошел на аттракционе Хёлленблиц, который является крупнейшими в мире крытыми американскими горками, а вагонетки там могут развивать скорость до 80 километров в час.

Причины и подробности столкновения на данный момент не сообщаются. Отмечается, что пострадавшие получили легкие травмы.

Кроме того, сообщается, что за первый день Октоберфеста еще три аттракциона столкнулись с поломками.

Напомним, ранее из-за аварии в парке аттракционов китайской провинции Хунань пострадали 16 человек. Тогда колесо цепочной карусели сорвалось и упало на землю. Некоторые выпали из кабинок.