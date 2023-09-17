Spiegel: военные ВСУ не могут справиться с российскими минными полями Фото: REUTERS

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признаются, что не в состоянии справиться с российскими минными полями. Об этом они рассказали немецкой газете Spiegel.

«Они говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины», – объяснил один из военнослужащих ВСУ.

По словам украинских военных, из-за российских мин наступление превратилось в «три месяца ада». ВСУ теряют не только существенное число техники, но и личного состава. Врач военного госпиталя на Украине пояснил, что поступает очень много солдат, которые подорвались на минах.

Многие военные ВСУ признались, что неправильно оценили ситуацию до начала наступления и не ожидали, что российская армия окажется настолько сильной.

Ранее о том, что минные поля, которые установили российские военные, подрывают боевой дух солдат ВСУ, сообщила газета Financial Times. По ее данным, мины вывели из строя большое количество западной техники, а также остановили продвижение украинских войск.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.