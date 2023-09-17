Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия уничтожила лучших солдат ВСУ, подготовленных НАТО Фото: REUTERS

Российские военнослужащие нанесли существенный урон украинским войскам, которые НАТО готовил девять лет. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты, они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму», - пояснил эксперт в интервью YouTube-канала Dialogue works.

По словам Джонсона, Запад в начале конфликта был уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) идеально подготовлены для противостояния российским военным и легко справятся с ними. Однако в результате, все оказалось не так, потому что военная мощь РФ привела к уничтожению солдат ВСУ.

Пришедшие им на замену военные, по мнению эксперта, были намного хуже подготовлены, как следствие, их постигла та же участь в ходе наступления, которое стало провальным.

«Им приходится с нуля создавать армию. Только на этот раз у них нет подходящих по здоровью людей», — резюмировал Джонсон.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскрыл причины провала наступления ВСУ/ Он заявил, что украинские войска оказались беззащитны перед российской авиацией и противотанковыми подразделениями, из-за чего не могут прорвать даже первую линию российской обороны.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ. Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал.