Бронетранспортер НАТО вылетел с дороги и снес забор жилого дома в Румынии

Бронетранспортер НАТО вылетел с дороги и снес забор дома в Румынии Фото: Кадр видео

Бронетранспортер боевой группы (БТР) Североатлантического альянса в Румынии потерял управление, после чего вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе жилого дома. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщил телеканал Digi 24, уточнив, что солдаты возвращались с учений в составе колонны.

«В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку. Солдаты возвращались с учений в военной колонне. В какой-то момент броневик вылетел с дороги, снес забор дома и оказался во дворе дома», - сказано в сообщении.

Движение транспорта в районе аварии на время было перекрыто. Началось расследование для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, боевую группу Североатлантического альянса (BGFP) в Румынии создали в мае прошлого года. На данный момент в Румынии находятся военные из Франции, а также Бельгии и Нидерландов.