Экоактивисты облили краской шесть колонн Бранденбургских ворот в Берлине

Фото: Letzte Generation Фото: из соцсетей

Экологические активисты из движения «Letzte Generation» (Последнее поколение) измазали краской один из самых главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Желтой и оранжевой краской оказались облиты все шесть колонн.

«Шесть колонн Бранденбургских ворот покрыты предупреждающей краской», - сказано в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х.

Краской была облита и расположенная рядом Парижская площадь.

Напомним, 15 июле этого года экоактивисты Letzte Generation прикрепили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, нарушив авиасообщения, а буквально на следующий день представители того же движения перекрыли центр Вены, изображая собой машины.