Экс-советник Кучмы: крупные города Украины могут остаться без света и тепла Фото: REUTERS

Крупные города Украины могут остаться без света и тепла. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», - сказал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

Он пояснил, что речь идет о таких городах, как Киев, Львов, Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог и Харьков.

«Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь», - отметил эксперт.

Свой прогноз он объяснил тем, что нет Каховской гидроэлектростанции, как следствие, упад мощности других станций. Еще одна причина, по мнению Соскина, связана с тем, что Украина утратила Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город, расположенный в Западной Украине, зимой может остаться без электричества. Глава Львова пояснил, что запас прочности энергетической системы города существенно снизился. По его словам, при возникновении сложной ситуации, в два раза выше будет спрос на заправку генераторов и транспортировку воды.