Daily Mail: Запад ошибся, представив Украину добром в конфликте с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине давно можно было бы завершить, если бы страны Запада не преподносили его как борьбу добра со злом. Таким мнением поделился журналист британского издания Daily Mail Питер Хитченс.

Автор заявил, что Запад размышляет над тем, чтобы прекратить оказывать Украине финансовую и военную помощь.

«Если бы этот конфликт не изображался так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше», - считает Хитченс.

Однако он добавил, что лучше поздно, чем никогда.

Журналист также считает, что если США и Европа на самом деле заботятся о гражданах Украины, то они должны прилагать усилия для установления мира, а не разжигать и подпитывать конфликт, из-за которого страдают жители страны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он отметил, что, если Киев хочет, то пусть скажет об этом прямо. Российский лидер подчеркнул, что неоднократно делал подобные заявления, но со стороны Украины «ничего не слышно».