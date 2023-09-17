Депутат Ивлев назвал угрозы Украины выкурить россиян из Крыма фашизмом Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова «выкурить россиян» с полуострова являются фашистскими.

«Это абсолютный фашизм», - отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению Ивлева, Крым станет полностью безопасным после того, как будут ликвидированы все угрозы, которые исходят от Украины.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози призвал страны Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крым Украине или кому-либо еще. По словам Саркози, полуостров всегда, исторически, был частью России, а его жители считают себя гражданами РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не позволит кому-либо угрожать Крыму и будет пресекать любые провокации.