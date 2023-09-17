Daily Mail: Запад совершил ошибку, представив Украину добром в конфликте с РФ Фото: REUTERS

Журналист британского издания Daily Mail Питер Хитченс заявил, что конфликт на Украине давно можно было бы завершить, если бы страны Запада не преподносили его как борьбу добра со злом. ОН считает, что если США и Европа на самом деле заботятся о гражданах Украины, то они должны прилагать усилия для установления мира, а не разжигать и подпитывать конфликт, из-за которого страдают жители страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США ведут войну против России, управляя действиями украинских войск, в том числе поставляя «оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников».

Между тем северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего визита в Приморье передал Тихоокеанскому флоту РФ подарок, а также оставил запись в книге почетных гостей корабля. Содержание подарка не раскрывается. Ким Чен Ын также высоко оценил боевой дух и героизм Тихоокеанского флота России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт будет иметь затяжной характер. По его словам, многие конфликты в мире длятся значительно дольше, чем ожидалось.

Тем временем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал проветриться тех, кто верит заявлениям о его болезни. Публикацию он сопроводил видеороликами со своей прогулки. Такое заявление Кадыров сделал после того, как представитель ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что глава Чечни болеет и находится в тяжелом состоянии или в коме.

Стало известно о смерти режиссера Александра Хвана, снявшего такие фильмы как «Дюба-дюба» и «Кармен», а также сериал «Марьина роща». Он скончался в возрасте 65 лет. Причина смерти не названа, однако известно, что режиссер страдал хронической обструктивной болезнью легких, которая была вызвана его многолетним курением.