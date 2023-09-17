Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена вмешиваться в жизнь соседних стран Фото: REUTERS

Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних стран. Об этом в воскресенье, 17 сентября, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы не рисуем планы вмешательства в жизнь других стран. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям», - сказал белорусский лидер на мероприятии, посвященном Дню народного единства.

Лукашенко подчеркнул, что ему бы очень не хотелось, чтобы территория Белоруссии и соседних государств стали «театром военных действий», что привело бы к уничтожению миллионов людей.

Президент Белоруссии также отметил, что народ его страны по сути не может являться «агрессором». Но в случае агрессии республика не станет рисовать каких-либо линий.

«Она есть, эта линия - государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» - резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова к восстановлению добрых отношений с соседями, так как их не выбирают. Однако, по его словам, на все посылы с белорусской стороны идут только угрозы и обвинения.

Лукашенко 15 сентября 2023 года посетил с рабочим визитом Россию, где президент РФ Владимир Путин рассказал ему о стабильной и надежной ситуации в российской экономике.