Движение автомобилей на Крымском мосту временно остановлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту на время остановлено. Об этом в воскресенье, 17 сентября, проинформировал Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - сказано в сообщении.

Всех, кто находится на мосту, а также в зоне досмотра попросили не волноваться и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

По какой причине принято решение о перекрытии, не сообщается.

Движение машин на Крымском мосту временно останавливали и 13 сентября 2023 года.

Напомним, 14 сентября 2023 года для движения автотранспорта была открыта левая часть Крымского моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сделано это было с опережением сроков. Несмотря на большой объем задач, на восстановление потребовалось всего 59 дней. По мнению зампреда правительства, строители совершили настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма.