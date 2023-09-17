Лукашенко заявил, что война в Белоруссии в современных условиях невозможна Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 17 сентября, заявил, что война на территории республики в современных условиях невозможна.

«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно», - заявил Лукашенко в ходе мероприятия, посвященного Дню народного единства.

В то же время белорусский лидер выразил уверенность в том, что, если потребуется, все жители страны встанут на защиту родины.

«Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира», - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь, Белоруссия, по словам президента, никому не угрожает и никогда не будет этого делать. Глава государства отметил, что белорусы являются самой миролюбивой нацией на планете.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних стран. Он подчеркнул, что ему бы очень не хотелось, чтобы территория страны и соседних государств стали «театром военных действий», что привело бы к уничтожению миллионов людей.

Президент Белоруссии также объяснил, что войны появляются и разворачиваются там, где люди перестают работать. Поэтому, по словам президента, если белорусы будут заниматься своими делами, то им ничего не будет страшно.